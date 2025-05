'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 19/5 e 23/5

Segunda-feira, 19 de maio

Dalete compartilha com as amigas que os pais de Thomas brigavam muito e que a mãe dele decidiu abandonar a família. Manu conta a Anna e Isadora que os pais a tiraram da ginástica e que agora a obrigam a fazer aulas de piano. Gabriel ajuda Elisa a estudar para o vestibular e Pilar estranha a intimidade entre os dois. Moisés se torna rebelde, apronta com os amigos e responde a Dalete de forma malcriada. Benjamin presenteia Moleza com o ovo de Clotilde, sua galinha.

Terça-feira, 20 de maio

Moisés bagunça a sala de aula, e Pilar o repreende por seu comportamento inadequado. Lavínia encontra o ovo de Clotilde e percebe que um pintinho nasceu. Jane pega o caderno de partituras de Manu e começa a estudar piano sozinha. Pilar dá conselhos a Moisés, e ele diz estar arrependido por suas atitudes. Norma diz a Lavínia que precisa de sua ajuda para manter pessoas indesejadas longe do colégio. Benjamin nota que o pintinho sumiu.

Quarta-feira, 21 de maio

Fafá descobre que Dalete mentiu sobre o paradeiro da mãe biológica de Moisés. Cristina não nega os sentimentos e beija Thomas. Elisa passa no vestibular. Jane esconde de Manu que pegou seu livro de partituras. Lavínia muda de humor com a presença de Fubá, o pintinho de Clotilde. Pedro declara a Isadora que meninas nunca poderão entrar para os Luíses.