Vitória Strada se choca ao ver Daniel Rocha perder luta para TZ da Coronel

A atriz Vitória Strada não escondeu a sua reação ao ver Daniel Rocha perder luta para TZ da Coronel no Fight Music Show 6, realizado neste sábado (17), em São Paulo.

O que aconteceu

A luta entre Coronel Tz e Daniel Rocha durou apenas 1min13s e surpreendeu a todos pelo desfecho rápido. O ator, que tem experiência em jiu-jitsu e kickboxing, não conseguiu se recuperar após a sequência de cruzados aplicado por TZ da Coronel.

Namorada de Daniel desde 2024, Vitória acompanhou o confronto perto da lona, demonstrou surpresa com o resultado. Após ver o estado físico do ator no pós-combate, ela foi consolar o amado.