Virginia canta 'música do Tigrinho' com Carlinhos Maia após CPI das Bets

Virginia Fonseca, 26, canta "hit do tigrinho" após depor na CPI das Bets.

O que aconteceu

Influencer cantou a música "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", de seu marido Zé Felipe, Oruam, Mc Tuto e Rodrigo do CN. Carlinhos Maia participou do momento e compartilhou em seu Instagram ontem.

Nos stories, Virginia e outras pessoas pularam ao som do funk que cita o "tigrinho". O "jogo do tigrinho" é o nome dado a um jogo de apostas, do qual a celebridade e outros influenciadores são investigados.