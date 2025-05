'Não queria fazer na pressa': por que SBT freou reality de Boninho em 2025

Daniela Beyruti, presidente do SBT, em lançamento da nova grade do canal Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

"Perdemos o know how"

Havia grande expectativa para que The Voice fosse anunciado como novidade do SBT para o segundo semestre de 2025. O reality show musical foi cancelado pela Globo em 2024, após 11 anos no ar, e reuniria dois ex-funcionários da emissora carioca: Boninho e Tiago Leifert, esse último está como narrador de futebol no SBT.

A perda do "Know how" em realities, no entanto, fez a emissora de Silvio Santos entender que promover uma estreia na correria poderia ser um problema. "Na verdade, os meus motivos são muito simples: o Boninho é especialista e, se a gente for fazer, gostaria que fosse com ele. A experiência dele é impagável, mas queremos com a nossa essência", afirma Daniela Beyruti.

Mesmo com o veto para lançar realities em 2025, Beyruti fez questão de tornar público o desejo de manter os contatos com o ex-diretor da Globo para projetos do segmento. "Com relação a The Voice, a Disney procurava um parceiro de TV aberta, a gente se predispôs [e agora é se estruturar]".