Quem foi Pedro Gil, o filho de Gilberto Gil que morreu aos 19 anos?

Fiz uma homenagem ao meu irmão Pedro (In Memoriam), que tocou no palco do Rock In Rio de 1985, com 15 anos de idade! Ele sempre está e estará presente conosco! Preta Gil

Em 2024, Gilberto Gil falou sobre seu filho no programa Conversa com Bial. "Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, de o filho ir antes do pai. Isso é duro", afirmou o músico.