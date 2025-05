Quem é Uketsu? Autor de livros de terror de sucesso não revela identidade

"No início da história, o 'não entender' atrai o leitor. No final, minha tarefa é fazer com que ele pense: 'Entendi!'". A frase é do escrito Uketsu, o enigmático autor japonês cuja identidade permanece oculta sob uma máscara de papel machê e uma voz distorcida. Sua identidade real é conhecida hoje por cerca de 30 pessoas.

Seu aguardado livro "Casas Estranhas", que chegou ao Brasil pela Intrínseca, já vendeu 1,8 milhão de exemplares no mundo e ganhou adaptações para cinema e mangá —disponíveis no Japão. Em entrevista a Splash, o autor —cujo nome real é desconhecido— conta que suas histórias nascem de observações cotidianas transformadas em pesadelos literários.

Suas influências vão desde casas mal-assombradas de parques de diversão —paixão de infância— até a série japonesa "Fantasmas na Escola". "Certa vez, ao ferver mariscos, um caranguejo saiu de dentro da concha. Pesquisei e descobri que filhotes de caranguejo podem parasitar mariscos. Daí surgiu uma de minhas ideias, 'Matrioska Parasita' —sem publicação ou tradução oficial para o português", explica.