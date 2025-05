'Obra-prima': o que imprensa internacional disse sobre 'O Agente Secreto'

O novo filme do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", teve sua estreia mundial hoje no 76° Festival de Cannes. O longa, que concorre à Palma de Ouro, já recebeu as primeiras críticas da imprensa internacional, com avaliações majoritariamente positivas.

Como o filme repercutiu?

Os principais veículos de cinema destacaram: