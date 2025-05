Lula elogia 'O Agente Secreto': 'Cinema brasileiro brilhando de novo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou hoje o desempenho do filme brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, durante sua estreia mundial no Festival de Cannes.

O que aconteceu

Em publicação nas redes sociais, o mandatário compartilhou o momento em que o ator Wagner Moura, protagonista do longa, dançou frevo no tapete vermelho do evento francês.

"É assim que o Brasil sobe o tapete vermelho do grandioso Festival de Cannes", escreveu Lula, ao postar imagens da equipe do filme a caminho da premiere. "Parte da delegação do Ministério da Cultura e a talentosa equipe de 'O Agente Secreto' mostram mais uma vez a força do nosso cinema."