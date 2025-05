Juliette ter diz descoberto 'má-formação' no cérebro após o BBB: 'Finitude'

Juliette, 35, revelou que descobriu uma "má-formação" no cérebro após sua participação no BBB 21 (Globo), reality do qual ela foi campeã.

O que aconteceu

A ex-sister primeiro falou sobre a morte da irmã, Juliene, aos 17 anos, por causa de um problema cerebral. "Eu tenho um senso de finitude muito grande pelas experiências que vivi, por perder uma irmã muito cedo, eu tinha 19 anos, ela 17, e ela morreu muito repentinamente de um aneurisma cerebral", declarou durante participação no Flow Podcast.

Na sequência, ela relatou a descoberta do próprio problema de saúde e como isso mudou sua forma de enxergar a vida. "Só que quando eu saí do reality eu também descobri uma má-formação no cérebro e, ali, eu entendi a finitude da vida. Era como se Deus tivesse dito: 'está bom minha filha, cumpriu sua missão, tchau'", afirmou a cantora, que passou por uma cirurgia para remover um aneurisma em 2021.