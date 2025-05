12 filmes cristãos bem avaliados pelo público para assistir no streaming

2. 'Eu Só Posso Imaginar' (2018) - 7,3

Estrelado por Dennis Quaid, narra a emocionante história de Bart Millard, vocalista da banda MercyMe. O cantor transformou a dor de uma infância marcada por abusos em uma canção que tocou o mundo. Um retrato de perdão, reconciliação e da força redentora da fé cristã. Disponível para aluguel no Apple+.

Cena de 'Eu só Posso Imaginar' Imagem: Divulgação

3. 'Um Amor para Recordar' (2002) - 7,3

Landon é um jovem rebelde que se apaixona por Jamie, uma garota cristã com um segredo. À medida que o romance floresce entre os dois, ele é transformado pelo amor e pela fé, mostrando qual é o verdadeiro significado do sacrifício e da esperança. Baseado no livro homônimo (1999) de Nicholas Sparks, é um dos filmes cristãos de maior sucesso. Disponível no Telecine.