Fernanda Lima abre as portas de casa de virou refúgio da família; veja

Fernanda Lima, 47, abriu as portas do sítio que vive com a família após ter o espaço reformado.

O que aconteceu

A apresentadora afirmou que o local não é grande nem luxuoso, mas se tornou o refúgio. Ela revelou que a casa ganhou o apelido de 'casa Smurf' por ser toda azul por fora.

No vídeo, a atriz mostrou detalhes dos cômodos, como sala, cozinha e quartos. "Por dentro ela é assim, toda clarinha. Olha essa cadeira xadrez que linda! Ela é pequena, mas aconchegante".