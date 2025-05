Davi Brito exibe 'tanquinho' após lipo HD: 'Alguém quer lavar roupa?'

Davi Brito, 22, realizou uma lipoaspiração HD e mostrou o resultado nas redes sociais.

Campeão do BBB 24 exibiu sua barriga após o procedimento em seu perfil no Instagram. O post foi feito ontem.

Ex-participante do reality show ironizou se alguém queria lavar roupa em seu "tanquinho". "Alguém quer lavar roupa aí? 20 dias pós-cirurgia e os resultados já estão surpreendentes! E o mais incrível: não chegamos nem a 25% do resultado final. Esse tanquinho está ficando do jeito que sempre sonhei!", declarou.