Carros de luxo e cinema: como os filhos de Gugu gastam a herança de R$ 1bi?

Sem ostentação, discreto e com foco na TV, João Augusto, 23, concluiu em maio do ano passado uma dupla graduação em Comunicação e Administração de Empresas pela Rollins College, uma das instituições mais renomadas da Flórida. Desejando seguir os passos do pai, João está solteiro e segue na ponte aérea entre os Estados Unidos e São Paulo, com o objetivo de se consolidar como apresentador de televisão.

Já Marina, uma das gêmeas de 21 anos, decidiu trilhar uma carreira nos bastidores e já produziu o seu primeiro curta-metragem em inglês. Ela estuda Cinema e Produção de TV na Marymount University, na Califórnia onde vive com o namorado, o surfista e skatista brasileiro Felipe Lessa. Em janeiro, Marina adquiriu um Tesla Model X conversível, avaliado em cerca de R$ 500 mil.

Casamento dos sonhos, ostentação e carros de luxo fazem parte da vida de Sofia, que se casou com o piloto de drift brasileiro Gabriel Gravino, em uma cerimônia íntima nos Estados Unidos.Apaixonados por carros, o casal mantêm uma garagem milionária estimada em quase R$ 7 milhões composta por uma Ferrari 458 (R$ 2,5 milhões), uma Lamborghini Urus (cerca de R$ 4 milhões), um Mazda Miata 1990 (cerca de R$ 72 mil) e uma picape Ram 1500, avaliada em R$ 550 mil.