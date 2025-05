Brasileiros arrasam nos looks no tapete vermelho em Cannes

Com luxo e muito talento, o Brasil é destaque no Festival de Cannes, na França. Além da estreia de "O agente secreto" novo filme de Kleber Mendonça Filho, que conta com Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, Camila Pitanga brilhou no tapete vermelho.

O que aconteceu

Ao som de O Que Será (A Flor Da Terra), de Chico Buarque e Milton Nascimento e, acompanhados de uma fanfarra, os brasileiros chamaram atenção de todos e levaram alegria, música brasileira ao evento em uma entrada memorável.