'Não acreditava': como Tony Hawk e TV turbinaram carreira de Bob Burnquist?

Bob Burnquist e Tony Hawk em visita à Rocinha em 2013 Imagem: Getty Images

As pessoas me conhecem pelo jogo. Muitas pessoas falam comigo até hoje sobre: 'pô, sempre jogava com você, você era o brasileiro'. Não pelo skate, mas por mim, como pessoa, como personagem e como skatista, foi um salto quântico de reconhecimento.

O game e a TV, na visão de Burnquist, também foram importantes para popular o skate no Brasil. "O jogo levou o skate pro ambiente familiar. Você pode ter uma interação com pai, mãe, irmão, vó e todo mundo jogando e, de repente, aprendendo os nomes das manobras. Lembro que as pessoas vinham e falavam: 'ah, o que é um kickflip indie?' e uma senhorinha, que não tem nada a ver com skate, entendeu porque jogou com o filho".

"Cenário do Rio de Janeiro é muito legal"

Sem dar spoilers, Bob Burnquist detalha que o novo "Tony Hawk's Pro Skater 3+4" trará sua versão atualizada com manobras para lá de radicais. Além disso, o fato de usar o cenário do Rio de Janeiro e contar com as skatistas brasileiras Leticia Bufoni e Raissa Leal deixaram o game especial.