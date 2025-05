Preta Gil relembra irmão que morreu aos 19 anos: 'Permanece em mim'

Gilberto Gil, pai de Preta e Pedro, também lembrou o aniversário do filho. "Pedrão", disse o cantor, acompanhado por um emoji de coração.

Pedro Gil é o filho mais velho de Gilberto do casamento com Sandra Gadelha, que também é mãe de Preta. Ele morreu em janeiro de 1990 em um acidente de carro no Rio de Janeiro.

Assim como Gilberto e Preta, Pedro também era artista. Ele era baterista da banda Egotrip e chegou a se apresentar ao lado do pai no Rock in Rio, em 1985.