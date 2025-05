MC Mirella beija mulher em reality e o marido, Dynho, reage: 'Recalcados'

Ele disse que aqueles que criticam sua relação com Mirella são "invejosos". "As recalcadas não conseguem se segurar de inveja e os caras que acham que vão arrumar alguma coisa com ela estão muito enganados".

Dynho também disse que ela pode pegar outras mulheres. "Ficou combinado que ela podia pegar as meninas e, se ela quiser beijar, qual o problema nisso? Nenhum! Então cuidem da vida de vocês e deixem a gostosa brilhar".

Embora o casamento entre os dois seja fechado, Mirella já revelou que gostaria de abrir a relação. Recentemente, ela disse que Dynho não aprovou a ideia de um relacionamento poliamoroso.

Mirella e Dynho estão juntos desde 2021 e são pais de Serena, 1. Além de funkeiros, o casal também trabalha com a venda de conteúdo adulto e já tiveram vídeo íntimo vazado nas redes sociais.