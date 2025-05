Filho de Faustão sobre carreira: 'Levando história de um ídolo para frente'

João Silva, 21, analisou sua carreira e o legado do pai, Faustão, na TV brasileira.

O que aconteceu

Apresentador fala sobre legado do pai. "Nunca vai desvincular, porque é um fã que está sempre levando a história de um ídolo para frente. É um filho levando a história de um pai para frente. Mas acho que é tão distante a qualidade do meu pai, a forma dele conduzir, que não fica numa zona de comparação", disse à Quem.

À frente do Programa do João na Band, avalia carreira. "Estou numa fase muito boa, de maturação. Acho que é uma carreira muito longa e é um trabalho árduo e com paciência inicial. Só vai ficar bom no que você faz com horas de voo. Estou ali nesse processo, que é muito gostoso", refletiu.