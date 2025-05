Jin retorna com 'Echo' e se torna o solista com discos mais vendidos no ano

Recentemente, o Coldplay fez uma série de shows esgotados em Seul e Jin fez participações especiais cantando "The Astronaut" e "My Universe", hit de Coldplay em parceria com BTS.

A trajetória musical de Jin solo é repleta de artistas consagrados britânicos colaborando em seus singles principais. A faixa principal de "Happy", "Running Wild", foi escrita por Gary Barlow, vocalista principal e mente por trás dos maiores hits da boyband Take That, um dos artistas mais vendidos de todos os tempos no Reino Unido.

O novo lançamento de Jin traz sete faixas em pouco mais de 20 minutos e mistura pop e pop rock. São músicas grandiosas feitas para serem cantadas em estádios ("Nothing Without Your Love"), algumas canções mais divertidas e com parcerias inesperadas ("Loser" com Yena), baladas que mostram o timbre e potência da voz de Jin ("Background") e até mesmo um pé no country em "Rope It".

O MV principal dessa nova fase, do single "Don't Say You Love Me", traz ainda um lado que os fãs de Jin sempre aguardam muito: ele como ator. No videoclipe, ele está ao lado da atriz Shin Sae-kyeong ("Na direção do amor", "Hae-ryung, a historiadora), e eles interpretam um casal que terminou o conturbado relacionamento.