Gabigol se pronuncia após novo término com Rafaella Santos

Gabigol quebrou o silêncio sobre os rumores de um novo término com Rafaella Santos.

O que aconteceu

O jogador de futebol desaprovou os boatos de que teria traído a irmã de Neymar Jr. Nas redes sociais, o atleta compartilhou um comunicado.

No textão, ele rebateu as informações divulgadas por Leo Dias. "Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal", disse ele.