Ex-atriz da Globo diz ter sido dopada e chantageada na Europa: 'Me roubou'

A atriz Maia Hazel relatou nas redes sociais ter sido roubada na Europa.

O que aconteceu

A atriz afirmou que foi dopada e chantageada por uma pessoa que mal conhecia. A artista fez o papel de Morte na novela "Quanto Mais Vida, Melhor", da Globo, exibida entre 2021 e 2022.

Em seu perfil no Instagram, ela disse que convidou uma pessoa para um encontro, mas acabou sendo roubada. "Essa pessoa me dopou, essa pessoa me roubou milhares de euros, e essa pessoa tirou vídeos íntimos do meu celular e está tentando me chantagear", disse. Ela não deixou claro onde exatamente o roubo ocorreu e nem a identidade do agressor. Também não disse se registrou a ocorrência policial.