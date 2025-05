Everton revela estratégia de jogo em Power Couple: 'Confundindo as pessoas'

Everton Neguinho abre jogo sobre estratégia no Power Couple 2025 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Apresentador reforçou sua estratégia de enganar os colegas de confinamento. "É importantíssimo que a gente continue confundindo as pessoas, com eles achando que a gente não entende de jogo, que a gente é bobo, que a gente é influenciável, que vai com a maioria", declarou à esposa Emilyn ontem.