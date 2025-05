Em Cannes, Juliana Paes dá spoiler: '1h da manhã e provando looks'

Pelo segundo ano, Juliana Paes engrossa a lista de brasileiras do Festival de Cannes, na França. Durante a madrugada, a atriz deu spolier dos looks e adiantou que vai cruzar três vezes o tapete vermelho do festival de cinema.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, Juliana Paes revelou que a madrugada foi agitada ao compartilhar os preparativos para o Festival de Cannes, na França. Ela ainda deu spoiler sobre possíveis vestidos que vai usar nesta edição