Eduardo Costa surpreende ao aparecer careca em show

Eduardo Costa, 46, surgiu careca em um show e surpreendeu os fãs.

O que aconteceu

O cantor está careca devido a um procedimento capilar e contou que ainda não se acostumou com a falta de cabelo. "Já está começando a crescer, e daqui a pouco vou estar com cabelo de novo, se Deus quiser. Ainda não consegui acostumar comigo com esse cabelo. No passado eu já usei, mas agora, depois de velho, não acostumei ainda com essa ideia", disse ele.

O sertanejo explicou que faz questão de mostrar o processo nas redes sociais. "Não ponho boné no show porque acho que as pessoas têm que saber. Fiz o negócio e não preciso ficar escondendo. Se está feio ou bonito, o importante é o show, são as músicas, a interação. Não estou ali preocupado com a minha aparência".