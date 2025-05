Davi Brito vai à polícia denunciar ex-namorada: 'Me senti ameaçado'

Fui à delegacia me pronunciar sobre as ameaças que eu vinha sofrendo da minha ex-namorada. Tenho o total direito de falar porque envolve meu nome. Recebi várias ameaças, colocando em risco a minha integridade física. Quando a pessoa chega pra você e fala: 'se eu quisesse fazer alguma coisa contra você, eu já teria feito'. Quando a pessoa se retrata dessa maneira, ela está mostrando a índole dela. Falando assim, ela já demonstra ser uma pessoa que não é de brincadeira. Para mim, que sou uma pessoa pública e exposta, me senti ameaçado e resolvi procurar as autoridades.

Davi Brito

Splash entrou em contato com a assessoria de Adriana Paula, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

VÍDEO: Davi Brito registra queixa contra ex-namorada por ameaças



📽️: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/9kOveyO5Wn -- Bahia Notícias (@BahiaNoticias) May 17, 2025

Relação turbulenta

Davi Brito assumiu em janeiro o namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. No início de abril, ele anunciou pelas redes sociais que a namorada estava grávida. "Papai Calabreso está na área", legendou ele no vídeo em que faz o anúncio em uma live.

No dia 12 de abril, o baiano surgiu web aos prantos contando que Adriana havia terminado o namoro. O motivo, segundo o ex-BBB foi por ele ter contato sobre a gravidez sem respeitar o tempo dela. "A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou", disse ele.