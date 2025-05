Conta do Papa Leão 14 supera a de Francisco com mais de 13 mi de seguidores

A descrição da conta traz a mensagem: "Que a paz esteja com todos vocês". Na foto de perfil, ele está vestido com o tradicional traje branco, com a mão direita erguida.

Até hoje, cinco pastagens haviam sido feitas. A primeira publicação do Papa Leão 14 no Instagram é um carrossel de fotos que já soma 1,5 milhão de curtidas. Nele, o pontífice mostra momentos desde sua eleição, incluindo a bênçãos, encontros com cardeais, e até um trecho do seu primeiro discurso como papa em vários idiomas.

A repercussão da chegada do Papa Leão 14 às redes sociais foi enorme. Com milhares de comentários e interações, a conta já é uma das maiores da rede.

A postagem mais recente foi feita neste sábado. Um vídeo em que ele aborda a revolução digital e as fake news.