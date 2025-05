Claudia Raia revela que fez procedimento com linhas de colágeno no rosto

Claudia Raia, 58, postou no Instagram um antes e depois de um procedimento estético com colágeno no rosto. A atriz também mostrou os elogios que recebeu do marido após o tratamento.

Está um espetáculo. Olha como ela está, gente. Estou pegando essa novinha aí.

Jarbas Homem de Mello

O que aconteceu

A atriz fez um procedimento não cirúrgico com linhas de colágeno para melhorar a aparência da pele do rosto. Claudia Raia explicou, nas suas redes sociais, que o tratamento foi criado sob medida para ela, mas não detalhou como funcionam as linhas de colágeno aplicadas.