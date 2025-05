Claudia Raia diz que filha faz terapia desde os 6 anos por ter pais famosos

Claudia Raia, 58, revelou que a filha, Sophia, 22, faz terapia desde os 6 anos para lidar com a pressão de ser filha de pais famosos. Ela é fruto do casamento da atriz com o ator Edson Celulari, 67.

O que aconteceu

Raia afirmou que é difícil para a criança crescer exposta na mídia por ter pais que são celebridades. "Sophia faz terapia desde os 6 anos porque não é fácil ser filha da gente, não é fácil criar uma independência, autonomia, sendo filha da gente", declarou no podcast MaterniDelas.

A atriz explicou que, desde então, a filha faz acompanhamento terapêutico e não aceita ser comparada com a mãe. "Falavam: 'você é a cara da sua mãe'. Ela dizia: 'não, eu tenho muita coisa da minha mãe porque sou filha dela, mas eu sou a Sophia'. Teve um dia, ela com 8 anos, e falou: 'mãe, estou com uma questão e queria que você fosse até minha terapia porque a gente tem que resolver lá'. Falou e fechou a porta".