Caroline Dallarosa expõe hesitação e pouco preparo para 'Garota do Momento'

Não é fácil entrar em uma novela já em andamento, ainda mais na reta final. Mas foi esse o desafio de Caroline Dallarosa, 27, que chegou para movimentar "Garota do Momento" (Globo). Sua personagem, Camila, veio dos EUA para mexer com o coração de Ronaldo (João Vitor Silva) e acabou ganhando o público também.

Arrisco dizer que mesmo com pouco tempo de tela, foi a personagem que fez o barulho mais rápido... As pessoas estão enlouquecidas por Camila e Ronaldo, e isso me emociona, porque mostra que a insegurança que eu sentia foi, na verdade, revertida por um bom trabalho.

Caroline Dallarosa em conversa com Splash