Alinne Moraes posa de maiô decotado e reflete: 'O tempo voa'

Alinne Moraes, 42, posou de maiô nas redes sociais neste fim de semana.

O que aconteceu

Com um maiô preto decotado, a atriz postou uma série de fotos. A postagem foi feita hoje em seu perfil do Instagram.

Artista aproveitou o descanso em um resort em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com a família. No post, refletiu: "Fotos do filhote que está tão giga, agora com 11 anos. Como o tempo voa".