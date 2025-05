Alice Wegmann lembra lesões dolorosas quando era ginasta: 'Muita pressão'

Alice Wegmann, 29, relembrou sua época de atleta na ginástica artística e as lesões sofridas que a fizeram desistir do esporte e se tornar atriz.

O que aconteceu

Wegmann disse que precisou fazer cirurgia no períneo por causa de uma lesão. "Quando eu tinha 9 anos estava fazendo trave, aparelho que tem dez centímetros, estava muito tensa, a gente treina de segunda a sábado, era muita pressão, eu estava fazendo um movimento de flic para trás, a minha mão escorregou [lesionei e] fiz uma cirurgia de períneo com 9 anos. Fiquei quatro dias internada com sonda e um mês depois eu estava competindo", declarou durante participação no programa Altas Horas.

A atriz também destacou outras fraturas que comprometeram sua carreira na ginástica artística e a fizeram ir para as artes cênicas. "Lesionei os dois calcanhares, tive cisto, edema, derrame, fragmentos ósseos e a minha alternativa era: ou ficava três meses de cadeira de rodas, sem poder apoiar o pé no chão, isso aos 11 anos, ou parava a ginástica. E eu parei. Fui para o teatro e descobri outra paixão. Foi assim que me tornei atriz."