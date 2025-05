Rei Charles 3º atualiza sobre saúde em meio a tratamento contra câncer

Rei Charles 3º, 76, comentou sobre sua saúde em meio ao tratamento contra um câncer.

O que aconteceu

Monarca contou o que pode ajudar no tratamento em conversa com o estudante Stamford Collis. A conversa teria acontecido na Festa no Jardim de Educação e Habilidades, realizada no Palácio de Buckingham em 14 de maio.

Pai dos príncipes William e Harry teria falado sobre alimentação. "Ele me perguntou sobre o tratamento que estou fazendo desde junho e falou sobre alimentação e dieta. Ele também me perguntou se eu já havia feito radioterapia, o que fiz no início deste ano", indicou, conforme o The Telegraph.