'É difícil': Fernanda Souza expõe 'sofrimento' ao fazer Ilhados com a Sogra

Você acha que Fernanda Souza, 40, tem vida fácil no comando do reality show Ilhados com a Sogra? Confirmada na terceira temporada do reality show da Netflix, a artista confessa "sofrer" com a missão de apresentar a atração sem poder dividir suas impressões com os participantes.

Eu gosto do ser humano. Então, às vezes é difícil lembrar que sou apresentadora. Não tem como não se envolver com a galera e é muito gostoso.

Fernanda Souza, em entrevista exclusiva para Splash

A proposta do Ilhados com a Sogra é trazer, sim, o entretenimento das tretas envolvendo genro/nora e suas sogras, mas também transformar as relações familiares. A apresentadora garante que não é "treta pela treta", mas, sim uma treta com intuito de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro e descobrir o que pode ser feito para diminuir um pouco as rusgas.