Prisão e violência: relembre o histórico de polêmicas de Chris Brown

Uma mulher também disse ter sido sua vítima de Chris em uma das festas de P. Diddy. No doc "Chris Brown: A History of Violence", Jane Doe alegou que o cantor a estuprou em 2020 em um iate de Diddy em Miami. Os advogados de Brown disseram que as acusações de Doe eram inventadas.

A ex-Fazenda, Liziane Gutierrez, também foi vítima do cantor. A brasileira recebeu indenização de US$ 70 mil do cantor. Ela entrou com um processo contra o músico em 2016. Liziane alegou ter sido agredida por Brown enquanto tirava o celular de sua bolsa para fazer uma foto em uma festa realizada no quarto dele, em um hotel de Las Vegas.

Ele já fez ameaças até ao sósia brasileiro nas redes sociais pela "imitação". "É muito ridículo tentar me imitar Parece que você tem um cromossomo a menos. Seja você mesmo, meu mano. Você nunca vai ser eu! Então pare com isso antes que eu te dê uma surra", disse o artista em comentário no Instagram.