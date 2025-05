De biquíni, Nicole Scherzinger exibe corpo sarado e é exaltada

Nicole Scherzinger, 46, posou de biquíni e foi elogiada nas redes sociais.

O que aconteceu

Cantora chamou a atenção ao posar com um biquíni e exibir corpo trincado. A publicação foi feita no Instagram nesta quinta-feira.

Estrela do grupo The Pussycat Dolls ainda postou fotos na praia e com um drinque. "É para isso que trabalhamos tanto", indicou na legenda.