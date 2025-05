Mara Maravilha admite 'paranoia' que a obriga fazer exames mensais

Mara Maravilha também contou que decidiu desacelerar profissionalmente para ficar mais ao lado da família e dos amigos. "Eu amo o contato, olho no olho, o abraço, o carinho verdadeiro [do público], mas eu cansei da estrada, do avião, de hotéis diferentes, de estar longe de casa, do meu travesseiro. Não é que cansei da minha carreira, cansei dessa parte. Cansei da falta de final de semana, de não saber o que é um sábado, um aniversário, uma festa importante com amigos, família e eu nunca estava".

Mara é casada com Gabriel Torres desde 2016, e os dois adotaram Miguel Benjamin em 2020.