Jojo Todynho detona críticas sobre bariátrica: 'Fiz. Qual é o problema?'

A artista ainda criticou quem acredita que o procedimento é uma solução mágica. "Tá achando que a bariátrica é milagre, amor? Não é não. Tem que treinar, senão volta tudo. Fiz lipo, botei peito, bunda, perna, fiz tudo. Não pode fazer? Problema é seu. Não vem encher o saco."

Além de defender o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, Jojo ressaltou que seu objetivo de seus conteúdos é incentivar outras mulheres. "Eu tô aqui pra incentivar a mulherada a ficar maravilhosa, a estudar, a ter seu próprio negócio, a ficar melhor a cada dia. Sempre que posso, respondo as meninas no direct, dou dica, converso", contou.

Por fim, Jojo deixou um recado aos seguidores que não gostam do conteúdo compartilhado por ela. "Não vem falar dos outros, não. Tô aqui pra apoiar quem quer ser apoiado. Quem não quer, acha chato, sai!", disse aos gritos.