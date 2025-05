Gabriela Duarte sobre motivo de separação: 'Faltavam coisas no casamento'

Gabriela Duarte, 51, fala sobre carreira, menopausa, relação com a mãe e divórcio.

O que aconteceu

Atriz disse que se incomodava com papéis de "mocinha". "Comecei a fazer panfletagem na Globo. Encontrava os diretores e dizia que não queria mais ficar naquela prateleira (...). 'Por Amor' foi uma mudança de paradigma na minha vida em todos os sentidos. Me colocou como protagonista! Depois veio 'Chiquinha Gonzaga', onde eu e minha mãe fizemos a mesma personagem. A partir disso, comecei a me incomodar. Não queria mais. As pessoas falavam que minha carreira ia acabar", disse à Marie Claire.

Artista revela que enfrentou dificuldades na menopausa. "A minha mãe não falava comigo sobre. Quando entrei, aos 49, achei que estava enlouquecendo. Pensei que tinha que procurar um psiquiatra. Estava diferente, muito estranha. Foi me dando uma angústia, uma sensação de vazio, de abandono, de solidão e medo. Meu sono, que era maravilhoso, se foi."