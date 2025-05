Débora Bloch vive em apartamento com vista para pontos turísticos do Rio

Débora Bloch, 61, vive há 20 anos em um apartamento com vista para três pontos turísticos do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Imóvel da intérprete de Odete Roitman no remake de "Vale Tudo" está localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Das janelas, é possível ver o Cristo Redentor, o Morro do Corcovado e uma parte do Pão de Açúcar.

Artista mostrou detalhes da casa no programa Lar Vida Interior (GNT). "O que transforma uma casa num lar é a casa ter vida. A sua vida estar dentro dela", declarou ao exibir seu apartamento.