Andressa Urach pausa agenda e revela crise de saúde mental: 'Não estou bem'

A influenciadora também criticou o cenário social e político atual, além de deixar um alerta sobre experiências negativas que viveu no meio empresarial. "Mundo injusto, feito de pessoas hipócritas e essa porcaria de governo que nos coloca impostos abusivos onde milhares de empresas quebram diariamente. Dica para não ficarem na merda: não doem seu patrimônio para a igreja e nunca façam sociedade com ninguém se forem abrir negócios. Além de roubarem teu dinheiro, roubam tua saúde mental!!! E no final estão literalmente cagando para merda que fizeram em tua vida. Pagam de rico as tuas custas com o suor do teu trabalho", comentou.