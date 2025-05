Justiça suspende pagamento de fiança de R$ 1 milhão de MC Ryan SP

A Justiça de São Paulo suspendeu temporariamente a exigência do pagamento da fiança de R$ 1 milhão para que MC Ryan, 24, fosse colocado em liberdade após ser preso em flagrante por depredação de patrimônio público.

O que aconteceu

Ryan foi preso na madrugada de sábado (10) após fazer manobras com carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde se apresentou. Em audiência de custódia, a Justiça paulista determinou o pagamento de fiança de R$ 1 milhão para que ele respondesse em liberdade.

A defesa de Ryan recorreu. No pedido liminar de habeas corpus, o advogado Matheus Bottene Pacífico pediu a redução do valor, por entendê-lo como "desproporcional". No sábado, o juiz considerou "o valor do dano supostamente causado, a gravidade dos crimes em que o autuado hipoteticamente incorreu e a capacidade financeira evidenciada pelo veículo de alto padrão" para definir a fiança de R$ 1 milhão.