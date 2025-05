Solange Couto expõe tensão em 'A Viagem': 'Esquecia tudo'

No ar atualmente em "Garota do Momento", Solange Couto, 67, está prestes a aparecer em dobradinha nas telas da Globo. Isso porque a emissora volta a reprisar "A Viagem" (1994) na próxima segunda-feira, no Vale a Pena Ver de Novo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Entre os desafios e a emoção de recordar um trabalho após 30 anos, a atriz afirma que passou por momento de bastante nervosismo nos bastidores, principalmente quando ficava ao lado da colega Laura Cardoso, 97, que ela descreve uma um "ídolo".