Celina é uma grande vilã? Personagem se une a Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Durante o trajeto, o herdeiro do Grupo Almeida Roitman será surpreendido por um carro, que fará com que Afonso se desequilibre, caia e sofra um acidente. Ele vai parar no hospital, mas logo se recupera e vai para casa.

Na mansão, Celina se irrita e fica ao lado de Odete ao criticar a rotina do sobrinho. "Olha, eu fui dormir preocupada com a Cecília pegando gato do mato e acordei com você acidentado. Não dá, Afonso... Você tem que parar com esses treinos, eu acho que a Odete está certa", afirma a mulher.

Afonso (Humberto Carrão) de bicicleta em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.