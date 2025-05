Às pressas: afinal, por que 'A Viagem' precisou ser produzida em 20 dias?

A reprise de "A Viagem" entra hoje (12) no ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Exibida originalmente em 1994 e uma das recordistas de audiência no horário das 19h, a novela precisou ser produzida em tempo recorde.

O que aconteceu

"A Viagem" foi produzida em 20 dias porque houve atraso em outra novela. "Quatro por Quatro" precisou ser adiada no horário e isso fez com que "A Viagem" correr com sua produção para entrar no ar.