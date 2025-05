Na RedeTV!, Datena não quer política: 'Pretendo encerrar carreira aqui'

Exatamente 23 anos após breve passagem na RedeTV! com o "Repórter Cidadão", Datena diz que quer aposentar na emissora: "É o meu caminho. Pretendo ficar durante muito tempo na RedeTV! e encerrar minha carreira na RedeTV!, mas daqui muito tempo. Acho o lugar ideal de fazer essa transição. (?) Não tenho nada a criticar do lugar que saí, preciso falar do lugar que estou chegando e desejar felicidades para o pessoal no SBT".

O apresentador agradeceu Daniela Beyruti pelo tempo no SBT: "Queria agradecer a Daniela Beyruti, que é uma menina maravilhosa. Ela tem o DNA do Silvio Santos. Espero que ela encontre cada vez mais o caminho que o pai dela deixou. O SBT é uma emissora que tá no meu coração, no seu. Só tenho que agradecer ao SBT por ter passado por lá, mas que por, questões obviamente profissionais, as vezes a gente tem que procurar novos caminhos".

Datena afirma que seu contrato previa saída quando ele quisesse: "Não prejudiquei ninguém. Era previsto no meu contrato, eu poderia sair no momento que eu quisesse, achei que era o momento certo. Adorei o convite da RedeTV!. Vou estrear [aqui novamente]. O horário não está definido ainda".

O jornalista Gabriel Perline perguntou para Datena se houve algo que motivou ele a tomar a decisão de sair do SBT. Datena respondeu: "Tem alguns assuntos que é melhor deixar dentro de casa. Só tenho que agradecer o SBT. Foi uma questão de mudança de perspectiva de vida".

O apresentador explicou que notou possíveis mudanças na TV de Silvio Santos, e que estava com dúvidas sobre como ficaria em meio a isso: "Percebi que o SBT talvez tenha novas ideias, posicionamentos legais até para a grade do SBT. Como eu não gosto de mexer com grade, (...) eu tava meio em dúvida com as mudanças que podem ocorrer no SBT, sempre acreditando na capacidade da Daniela".