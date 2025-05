Globo confirma exibição de novela que nunca foi reprisada; saiba qual

Novela estreia no dia 9 de junho. Dois dias depois, dia 11 de junho, o canal começa a exibir "Guerreiros do Sol", trama inédita produzida pelo Globoplay.

Além do Tempo conta a história de amor entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). Dividida em duas fases, a trama mostra o encontro do casal no século XIX. Ele é de uma família nobre e está de casamento marcado com Melissa (Paolla Oliveira).

Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) em "Além do Tempo" Imagem: Fabio Rocha/Globo

Lívia é de origem humilde e vive no convento por imposição da mãe, Emília (Ana Beatriz Nogueira). Os dois jovens se conhecem em Campobello - cidade fictícia localizada no sul do país -, iniciam um relacionamento conturbado e têm um fim trágico.

Cerca de 150 anos depois, acontece um novo encontro entre Lívia, Felipe e as pessoas que conviveram com eles no passado. Todos têm a chance de consertar os erros cometidos na outra vida. Alguns seguem um novo caminho; outros, não.

Alinne Moraes e Rafael Cardoso são os protagonistas do folhetim. Paolla Oliveira, Ana Beatriz Nogueira, Emilio Dantas, Irene Ravache, Letícia Persiles e Júlia Lemmertz completam o elenco principal.