Atriz indígena sobre 'Vale Tudo': 'Não é o estereótipo da santa e boazinha'

Ywyzar Tentehar, 22, interpreta Flávia, uma estudante de veterinária, no remake de "Vale Tudo". Atriz originária do povo Tentehar, também conhecido como Guajajara, do Maranhão, celebra o avanço da representatividade nas novelas da Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Vale Tudo", menos estereótipos

Na história, Flávia é a melhor amiga de Fernanda (Ramille). É uma jovem leve e animada. Adora festa, mas equilibra bem os estudos com diversão. Assim como Fernanda, também estuda Veterinária na mesma faculdade que a amiga. Tem um namorico com Carlos (Felipe Ricca).