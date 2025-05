Timidez e 'clima pesado': a vida de Ilze Scamparini antes da fama

Ilze Scamparini fez cúpula de igreja o cenário das participações de jornais Imagem: Reprodução/Globoplay

Conexão com a Itália e a temática da imigração a acompanharam desde cedo, segundo consta no Memória Globo. "Quando eu era criança e queria contar a história dos meus avós italianos, me deparei com a palavra 'imigrante'. Abriu-se um mundo de grandes possibilidades e tristes revelações. E este assunto entraria para sempre na minha vida."

Formação começou no Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, onde se destacou como uma das melhores alunas de redação e uma leitora voraz. Para seguir o caminho das letras, prestou vestibular e ingressou no curso de Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Primeiros passos no jornalismo profissional foram dados ainda na faculdade. No primeiro ano, trabalhou como repórter estagiária no Diário do Povo, em Campinas, onde ficou por um ano e chegou a produzir páginas inteiras com escritores.

Ilze acompanhou também o conclave que elegeu Bento XVI e também sua renúncia Imagem: Reprodução - Instagram

Transição para a televisão ocorreu em 1981, quando, apesar de preferir a mídia impressa, fez um teste para repórter do programa TV Mulher em Campinas. Ela permaneceu na atração por um ano, recebendo treinamento e passando pela edição de São Paulo, antes de migrar para o jornalismo da TV Campinas (hoje EPTV).