Padre Fábio de Melo sobre depressão e morte da mãe: 'Dores inéditas'

Qual foi o principal motivo que te adoeceu? Não sei dizer, mas, acho que a morte da minha mãe estava lá por trás. Padre Fábio de Melo

A mãe de Fábio de Melo morreu de Covid-19 durante a pandemia. O padre contou que a última vez com que falou com ela foi via chamada de vídeo e teve que acalmá-la após uma crise de falta de ar.

O padre revelou que atualmente foca no tratamento químico e não na terapia falada. "Eu tenho dificuldade com a terapia falada, porque, eu não sei se eu me investiguei demais ao longo da vida, e tenho a sensação de que não estou procurando respostas mais".