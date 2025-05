Memes brasileiros, fãs de k-pop: Conclave conquista torcedores na internet

O processo de decisão para escolher o futuro Papa, o famoso Conclave, começou na tarde de ontem (7). Nas redes, o evento é um dos tópicos mais comentados, conquistando a atenção de públicos diversos, indo de torcedores de futebol, políticos, até fãs de k-pop e cultura asiática.

O que aconteceu

Torcida forte pelos cardeais do Brasil. Nas redes sociais, os brasileiros tem feito memes, jingles e levantado campanhas quase políticas pelos seus cardeais, com destaque para Dom Orani João Tempesta, do Rio de Janeiro, Dom Odilo Scherer, de São Paulo, e Dom Leonardo Steiner, de Manaus.